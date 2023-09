Após ter habeas corpus negado, general Heleno depõe hoje na CPMI

O general terá que comparecer, porém, poderá ficar em silêncio diante dos questionamentos. A sessão está marcada para às 9h

A defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro, tentou, mas o pedido de não comparecimento à sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de hoje foi negado pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, Heleno terá que comparecer, porém, poderá ficar em silêncio diante dos questionamentos. A sessão está marcada para às 9h. O ministro do STF entende que o general foi convocado como testemunha, e por isso, só deverá dar informações sobre pontos que fazem parte do tema da CPI e dos quais ele tenha conhecimento.

A convocação de Heleno para a CPMI ganhou força após revelação de trecho da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que atuava como ajudante de ordens de Bolsonaro. Cid revelou que o ex-presidente teria discutido a possibilidade de um golpe de Estado com comandantes das Forças Armadas.