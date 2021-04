Nos EUA, brasileira é morta a facadas pelo ex-namorado

A polícia informou que Danilo Sousa Cavalcante foi preso uma hora e meia após o assassinato, no estado da Virgínia

No último domingo (18), uma brasileira foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, era maranhense e morava nos Estados Unidos com os dois filhos, há cerca de cinco anos.

A polícia informou que Danilo Sousa Cavalcante foi preso uma hora e meia após o assassinato, no estado da Virgínia.

De acordo com a irmã da vítima, Sara Brandão, o ex-namorado estava inconformado com o fim do relacionamento. “Diversas vezes, ela terminou com ele e ele tentando voltar, não sei porque ele esfaqueou ela, foi muito brutal’, desabafou.

No Brasil, a família de Débora pede ajuda para trazer o corpo para o país. “A gente está fazendo um grupo de amigos, pedindo ajuda, para fazer o translado e tentar trazer o corpo para ser enterrado na terra natal dela”, disse Washington Brandão, irmão de Débora