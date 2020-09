Noivo morre afogado minutos após pedido de casamento

PUBLICIDADE

Durante a comemoração do noivado, na represa de Itupararanga em São Paulo, o empresário João Guilherme Torres Fadini, de 24 anos, morreu afogado logo depois de pedir em casamento a sua companheira, Larissa Campos.

De acordo com a apuração do site RicMais, o afogamento aconteceu 5 minutos após o noivo fazer o pedido de casamento e tirar uma foto com Larissa. O casal estava junto há dois anos e já tinham até marcado a lua de mel.

Era a primeira vez de João e Larissa na represa. O acidente aconteceu depois de um desafio dos colegas do noivo para atravessarem um pedaço da represa. Durante o nado, João desapareceu na água e só foi encontrado uma hora e meia depois pelo Corpo de Bombeiros sem seus sinais vitais.