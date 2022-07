Noiva é abandonada no altar após sogra afirmar que ela é ‘muito baixa e feia’

Uma noiva foi abandonada no altar na Tunísia depois que a mãe do noivo deu uma primeira olhada nela e a achou muito baixa e feia

Segundo o apurado, a mãe do noivo só tinha visto fotos da futura nora antes do grande dia. A primeira vez que a via “de verdade” era exatamente na cerimônia de casamento.

A mulher ficou desapontada quando a noiva e alegou que sua nora era muito baixa e pouco atraente para se casar com seu filho. Ela então instruiu o seu filho a interromper a cerimônia imediatamente, pois não podia deixá-lo se casar com a tunisiana, identificada como como Lamia al-Labawi. E assim foi feito.

Os dois tinham um relacionamento de quatro anos.

Após a rejeição, Lamia relatou não conseguir mais olhar para os convidados e podia ouvir os seus comentários sobre o seu drama.

Lamia postou no Facebook detalhes do que aconteceu no seu suposto grande dia. A tunisiana relatou ser órfã de pai e mãe e gastou uma fortuna na preparação do casamento, cuja alegria foi tirada dela pela mãe do noivo.

Internautas, de vários países árabes, mostraram-se solidários a ela. Alguns chegaram a dizer que o (ex) noivo não é um “homem de verdade” e que lhe faltou “virilidade” para enfrentar a mãe.