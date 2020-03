No Rio Grande do Sul, égua morre durante operação policial

PUBLICIDADE 

Uma égua da cavalaria da Brigada Militar de Porto Alegre (RS) faleceu durante uma operação policial em frente ao estádio Beira Rio, na última quarta-feira (26). Justiceira, como era chamada, teve um mau súbito que está sendo investigado pelas autoridades.

Em uma publicação na internet, a Brigada Militar afirmou que o animal pode ter sofrido com uma “síndrome do coração partido”. “Seu parceiro de longa data, o sargento Negreiros, com quem trabalhou por mais de quatro anos, aposentou-se há apenas uma semana”, explicou a legenda do post.

Na imagem compartilhada pelos militares, o soldado Alves, parceiro atual de Justiceira, lamenta sua morte ajoelhado ao lado do animal. Em outras duas fotos na mesma publicação, a égua aparece ao lado da antiga dupla.

