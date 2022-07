No AM, padrasto é suspeito de amarrar pênis de criança para impedir xixi na cama

Nesta quinta, 07, um homem de 27 anos foi detido suspeito de ter agredido o enteado, uma criança de 9 anos, no município de Itacoatiara

Segundo a mãe da vítima, o suspeito chegou a amarrar o pênis da criança para evitar que o menino urinasse na cama durante a noite. A linha feriu as partes íntimas da vítima.

O menino apresenta marcas de agressão pelo corpo e está com os lábios feridos após ser atingido com um soco pelo homem. As agressões aconteciam durante a noite, para que ninguém presenciasse, informou a polícia.

A mãe aproveitou o momento que marido saiu e fugiu de casa com a criança. Foi ela quem denunciou o caso à polícia.

O homem foi detido em seguida e levado para a delegacia do município. A polícia ainda vai ouvir o suspeito e espera o resultado do exame de corpo delito para continuar a investigação do caso.