Naufrágio no Pará deixa 14 mortos e 26 desaparecidos

Catorze pessoas morreram e outras 26 continuavam desaparecidas após o naufrágio nesta quinta-feira (8) de uma embarcação irregular de passageiros no estado do Pará, informaram a Marinha e as autoridades locais.

“Havia 70 pessoas na embarcação. Trinta pessoas foram resgatadas com vida e 14 corpos já foram encontrados”, informou em nota o governo do estado do Pará, segundo o qual o acidente ocorreu quando o barco se deslocava pela baía de Marajó, rumo à capital, Belém.

A Marinha informou, por sua vez, que as buscas continuam. De acordo com o governo local, a embarcação não tinha permissão para transportar passageiros e partiu de um porto clandestino na localidade de Camará, na ilha de Marajó.

“Esta embarcação era clandestina. Inclusive o proprietário desta embarcação tinha sido notificado de uma outra embarcação por três vezes pela agência reguladora, inclusive informado para a Marinha”, afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais o governador do Pará, Hélder Barbalho, que pediu firmeza à polícia para “buscar e responsabilizar o culpado” pelo acidente.

Uma dezena de barcos, mergulhadores e helicópteros foram ao local para buscar os desaparecidos do naufrágio, que ocorreu perto de uma praia na ilha de Cotijuba.

Tanto a polícia quanto a Marinha abriram investigações para determinar as causas do acidente.

