‘Não precisa roubar’, diz pai indignado com filho preso

No vídeo que ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (7), o jovem recebe atendimento médico após ter sido baleado pela Polícia Militar

“A sua mãe te dá rio de dinheiro […] para você não roubar ninguém”. Esse é o relato de um pai indignado com o filho depois dele ser preso em flagrante por assaltar veículos em uma avenida de Guarujá, no litoral de São Paulo.

No vídeo que ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (7), o jovem recebe atendimento médico após ter sido baleado pela Polícia Militar. Momento em que o pai do autor dos roubos chega ao local e dá uma bronca no filho.

“Deus me perdoe ainda falar assim. Você não precisa roubar ninguém. A gente dá de tudo pra esse cara”, diz o pai.

Tudo aconteceu no último sábado (5). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), um motorista foi surpreendido por dois homens que estavam armados na Avenida Lídio Martins Corrêa.

Uma viatura da PM estava próxima do local. Os policiais viram a situação, tentaram abordar os autores e impedir o crime. Um dos criminosos conseguiu fugir, mas o outro foi detido ao tentar atirar contra os policiais.

De acordo com a polícia, foi apreendido um simulacro de arma de fogo usado no crime e recuperado o celular de uma das vítimas avaliado em R$ 3 mil