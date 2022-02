Namorado planeja pedido de casamento durante voo de paraglider, mas casal fica ferido

A mulher caiu em cima do homem e teve poucos ferimentos. Já o namorado foi socorrido sob suspeita de trauma na bacia

Nesta segunda-feira, 14, um casal ficou ferido após um inusitado pedido de casamento. O namorado, de 31 anos, tinha a intenção de pedir a namorada em casamento durante um voo duplo de paraglider no pico do Lobo do Guará, em Extrema (MG). Conforme o homem, que é de Bragança Paulista (SP), explicou ao Corpo de Bombeiros, ele é piloto de paraglider com mais de 100h de voo.

De acordo com os bombeiros, o piloto perdeu o controle do equipamento e o casal caiu em um local de difícil acesso. A mulher caiu em cima do homem e teve poucos ferimentos. Já o namorado foi socorrido sob suspeita de trauma na bacia.

Os bombeiros afirmam, ainda, que um outro casal que estava no pico viu o momento da queda e foi ao local para prestar socorro e acionar a corporação. Os militares demoraram aproximadamente 30 minutos para chegar até o casal, e mais uma hora de caminhada até a viatura.

O casal foi levado para o pronto-socorro de Extrema.

Pedidos inusitados em Extrema

Apesar de inusitado, este não é o único pedido de casamento que deu errado em Extrema.

No inicio do mês, um jovem incendiou o apartamento ao tentar fazer uma surpresa para pedir a namorada em casamento.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros, o homem enfeitou o apartamento enfeites e rosas, e depois saiu para buscar a namorada na rodoviária para surpreendê-la.

No entanto, o rapaz esqueceu uma vela acesa em cima da cama e as chamas espalharam-se por todo o quarto.

O fogo e o calor também danificaram boa parte dos móveis de outros cômodos. O casal foi socorrido e o incêndio foi controlado pelos militares.