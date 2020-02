Namorada de Jean entra na justiça contra ex-esposa do goleiro

PUBLICIDADE 

A nova namorada do goleiro Jean, Shay Victorio, entrou na justiça contra a ex-mulher do jogador, Milena Bemfica, que o denunciou de agressão em viagem para os Estados Unidos, no ano passado. Famosa nas redes sociais, Shay solicitou uma indenização de R$ 5000 mil por danos morais.

Ela alega que Milena participou de entrevistas e disse que ela começou a se relacionar com Jean quando ele estava casado. Shay nega e relata que eles só começaram uma relação após Jean se resolver com Milena

“Shayene (nome verdadeiro de Shay) iniciou namoro com Jean Paulo e que já se encontrava em ruptura da união que tinha com a pessoa de Milena Steffen, bem anteriormente à agressão mutua que houve entre as partes. Buscou desde o início de seu relacionamento, a aconselhar a Jean para que se entendesse com a ex-companheira e nunca foi pivô da separação do casal, já que Jean já havia rompido relacionamento há muito tempo antes dos fatos”, diz a nota de esclarecimento do advogado de Shay.

No mesmo processo, a digital influencer relata ter recebido ameaças de morte de Milena . Shay Victorio alega também que vai registrar queixa-crime caso as mensagens não parem de ser recebidas. Por meio de uma rede social, ela mostrou o processo e as notas de esclarecimentos.