Nadadores encontram com centenas de tubarões em praia popular

Na última semana, centenas de tubarões foram filmados em águas rasas, a poucos metros de distância de nadadores e pranchas de stand-up paddle. Um mergulhador registrou a grande quantidade de tubarões na Ilha Great Barrier, no golfo de Hauraki, na Nova Zelândia.

Um drone sobrevoou toda a área para fazer as imagens. O frenesi dos predadores marinhos incluía várias espécies como tubarões-debulhador e tubarão-martelo, entre outros. Sarah Judkins, que passava as férias com a família na Ilha, compartilhou o vídeo gravado por seu filho Zach, de 16 anos, em uma página pública do Facebook:

“Houve muita conversa sobre tubarões neste verão, mas eu não esperava que houvesse tantos! Tubarões de todas as formas e tamanhos estavam se aquecendo ao sol junto com os nadadores do Gooseberry Flat esta tarde ”, publicou Judkins na página do Facebook da Barreira Chitchat.

Veja as imagens: