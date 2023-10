Na China, polícia resgata mil gatos que seriam mortos e vendidos como carne de porco

Cerca de uma semana antes, os protetores descobriram um cemitério que era utilizado como covil para os animais

A polícia da China resgatou cerca de mil gatos que estavam sendo levados para um matadouro para, posteriormente, serem vendidos como alimentos. De acordo com a polícia da cidade de Zhangjiagang, os animais estavam em um caminhão que pertencia a uma indústria ilegal que comercializava a carne dos felinos como porco e carneiro. As informações são do jornal chinês The Paper.

As autoridades foram acionadas no dia 12 de outubro para interceptar o caminhão, após dias em que ativistas de proteção animal monitoravam a atividade dos criminosos. Cerca de uma semana antes, os protetores descobriram um cemitério que era utilizado como covil para os animais. No local, era possível ouvir gatos chorando, dentro de caixas pregadas com tábuas de madeira. Eles monitoraram as ruas próximas e, quando o caminhão começou a levar os animais ao matadouro, eles chamaram a polícia

Os gatos foram levados para um abrigo, onde receberam atendimento. De acordo com o relato do The Paper, os gatos são de diferentes raças e o corpo dos animais, assim como a pelagem, parecem bem cuidados.

“À primeira vista, são gatos de estimação muito preciosos para seus donos”, descreve o jornal. Ativistas publicarão anúncios para que possíveis donos possam reivindicar seus gatos. Aqueles que não tiverem tutores, serão encaminhados para a adoção.

“Um gato pesa sete ou oito quilos e, depois de processado, pesa cerca de quatro ou cinco quilos de carne”, disse o ativista Gong Jian ao The Paper. “Desde que haja lucro, haverá pessoas que farão o que for preciso, sem falar que é uma área cinzenta sem jurisdição legal”, relatou.

Estadão conteúdo