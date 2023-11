Veja lista com sites que devem ser evitados na Black Friday

Dois a cada três consumidores brasileiros pretendem ir às compras nesta sexta-feira (24), de acordo com Google

PATRICK FUENTES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Procon-SP divulgou lista de 78 sites que devem ser evitados por consumidores na Black Friday. Entram no ranking as empresas que não responderam às queixas de consumidores mesmo depois de terem sido notificadas pelo órgão de defesa.

Dois a cada três consumidores brasileiros pretendem ir às compras nesta sexta-feira (24), de acordo com Google, e golpes de sites e emails falsos de Black Friday triplicaram desde outubro

O número de sites que o Procon recomenda evitar quase dobrou em relação ao ano passado. Na lista o consumidor pode ver as URLs das páginas (o endereço do site), o CNPJ e o nome da empresa responsável.

A inclusão é feita após várias tentativas de contato com as empresas reclamadas e a lista está sempre em atualização e pode ser conferida neste link.

123importados.com Online Intermediações e Comércio Ltda 35912902000189 05/05/2023

123multiofertas.com.br WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA 47876836000118 13/06/2023

123multiofertas.net WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA 47876836000118 13/06/2023

Acessivelmodasbras.com.br J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF 41670743000156 25/03/2022

agachecomercial.net Eline Ferraz Cruz Franco 40037869000125 19/07/2022

ascarishop.com DROP AGENCY LTDA 42154916000146 27/06/2023

bmjbaby.com.br BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 34657443000171 27/06/2023

boavistaacabamentos.com SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA 46189241000121 27/06/2023

brasilmagazine.com MATEUS REIS VENUTO 38275330000162 27/06/2023

brezzy.com.br SIMOA FERREIRA DE SOUZA 35838744000164 20/06/2023

caixamisteriosa.com GRUPO ECOM BRASIL LTDA 36716138000139 20/06/2023

casadonatebrasil.com YURI DA SILVA MACHADO 47231669000158 20/06/2023

casakith.com.br GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO 48852510000113 27/06/2023

casamagazinebrasil.com ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR 48855323000193 27/06/2023

centroofertas.com.br N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 40502690000100 20/10/2023

Cintosbyhi.com.br BYHI CONFECÇÕES LTDA 42535486000102 25/03/2022

cogumeloshop.com CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 36146120000149 16/12/2022

comandantedasofertas.com comandantedasofertas.com null 30/06/2023

compufree.com.br COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA 7124694000118 03/02/2022

dbellestore.com ENVIA TENIS LTDA 48161625000161 23/06/2023

Descontosbrasileiro.com LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA 41740062000117 25/03/2022

dutrametais.com THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 44481477000101 20/10/2023

dutrametais.com FRANCIELLE CONSTANCIO DA SILVA 50553453000113 20/10/2023

equipamentosrodrigues.com PEDRO AUGUSTO FERREIRA 45326521000171 27/06/2023

everestgroup.com.br EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA 40921411000134 27/06/2023

fabricaauthenticite.com CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO 49464245000169 27/06/2023

fabricashoes.com.br ENVIA TENIS LTDA 48161625000161 27/06/2023

fazeventossp.com.br R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI 26814881000178 16/03/2020

feme.com.br FEME BR LTDA 45986109000188 27/06/2023

flystorebrasil.com.br DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 48066558000104 27/06/2023

frozenshop.com.br HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME 21510600000170 21/11/2018

Gelniche.com.br PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA 20808977000147 25/03/2022

gigavarejo.com.br GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA 37551442000136 04/05/2023

hofferta.com HOFFERTA null 16/12/2022

iluminim.com.br COMERCIAL ILUMINIM LTDA 23429903000198 20/10/2023

Lbashop.com.br ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI 24117433000190 25/03/2022

leggingbrasil.com LEEGING BRASIL LTDA 37563308000155 02/03/2023

leggingbrasil.com BRASIL TEXTIL LTDA 34269853000145 22/03/2023

leggingbrasil.com.br LEGGING BRASIL LTDA 37563308000155 02/03/2023

lewadoimports.com LTCM CALCADOS LTDA 40746343000114 27/06/2023

liquidashoes.com.br BMCT EMPRESARIAL LTDA 48945336000153 27/06/2023

logusapostilas.com logus apostilas null 22/04/2019

lojaatlantis.com GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA 42868039000175 27/06/2023

lojabestvarejos.com WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA 47876836000118 13/06/2023

lojacondi.com AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 36277320000130 27/06/2023

lojadigivarejista.com DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 48286627000187 27/06/2023

lojadubaiimports.com.br DROP AGENCY LTDA 42154916000146 27/06/2023

lojaskd.com.br LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD 10979023000143 14/12/2018

lojavitesse.com FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 49205851000160 27/06/2023

Lovelybox.com.br LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON 40473193000112 25/03/2022

luadishop.com.br LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA 23796817000113 03/03/2020

luxdecoracoes.com.br LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI 14278603000164 22/04/2019

magazineal.com VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 41512423000178 27/06/2023

magazinedosatacados.com DROP AGENCY LTDA 42154916000146 27/06/2023

magazinestore.com EMANUEL ANTA CARVALHO 32109554000118 27/06/2023

magazinmulher.com.br EMANUEL ANTAS CARVALHO 32109554000118 27/06/2023

mobyeletro.com MOBY ELETRO null 22/04/2019

nuvemdedescontos.com WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA 47876836000118 23/06/2023

ofertastore.com JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA 24068929000110 20/06/2023

offthewall.com.br OFF THE WALL null 14/10/2019

Outletdasfraldas.com.br BRENDO GONÇALVES DA SILVA 30177993000132 25/03/2022

peixeurbano.com.br PEIXE URBANO WEB SITE 11701558000110 17/05/2021

pneusdrive.com.br NADIA DE CASSIA RAMALHO 28383845000122 29/08/2019

premierexclusive.com.br EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 15272816000141 27/06/2023

rocklin.com.br ROCKLIN STORE LTDA 23809815000111 27/06/2023

Rosafashion.com.br ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA 40210751000157 25/03/2022

saldaocarioca.com.br MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA 21905681000107 20/10/2023

Santolarmoveis.com.br SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA 31447793000115 25/03/2022

shopmaxx.com.br SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA null 16/12/2022

Sigaofertas.com.br SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO 34294667000166 25/03/2022

tecnotec.com.br TECNOTEC LTDA 5904663000154 20/06/2023

tenisrun.com.br TENIS RUN CALÇADOS 72561372000106 30/11/2018

tiggoshop.com.br F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS 42929632000184 20/06/2023

usenox.com GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO 40961139000116 16/12/2022

usesofia.com.br V DE L SILVA VL2B ME 7457176000116 19/07/2019

vivadecor.com.br VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA 34375662000168 20/06/2023

vivonestore.com VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 33765910000114 20/06/2023

zinnimodas.com ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA

As informações são do Procon-SP

Bianca Lobo, coordenadora jurídica do escritório Nelson Wilians Advogados, afirma que o consumidor deve desconfiar de promoções “fora da realidade” e que uma simples pesquisa pode ser feita para evitar esse tipo de golpe.

“Hoje, é possível consultar o CNPJ, no Google ou no site da Receita Federal, para verificar se a empresa existe, estar atento aos links e emails que ela envia e ir atrás para conhecer a reputação da loja e as principais reclamações que ela tem.”

Prestar atenção no endereço da página também ajuda a identificar se a suposta oferta é uma isca para um golpe ou não. “Verificar se o acesso ao site é criptografado é importante para segurança do consumidor. Se ele tiver uma URL [endereço do site] que começa com https, por exemplo, indica mais uma camada de proteção para o consumidor.”

O Procon-SP recomenda evitar clicar em links de ofertas recebidas por email, WhatsApp e redes sociais.

Golpes que usam sites falsos são chamados de phishing, referência à palavra pescaria em inglês, pois os cibercriminosos usam algum tema de interesse da vítima como isca.

Kaspersky, empresa de cibersegurança, identificou e bloqueou mais de 30 milhões de ataques de phishing relacionados a compras online, sistemas de pagamento e instituições bancárias nos primeiros dez meses de 2023.

