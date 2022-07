Mulher vende filho por R$ 28 mil para fazer plástica no nariz

Uma mulher de 33 anos é acusada de vender o próprio filho recém-nascido para pagar uma cirurgia plástica no nariz

Segundo o jornal britânico Mirror, uma mulher de 33 anos é acusada de vender o próprio filho recém-nascido para pagar uma cirurgia plástica no nariz. Ela foi presa no sul da Rússia.

A russa, que vive Kaspiysk, no Daguestão, teria negociado o bebê de apenas cinco dias de vida por 300 mil rublos (aproximadamente R$ 28 mil).

O caso teria acontecido no final de abril.

De acordo com informações, a suspeita, que não teve o nome divulgado, contou com a ajuda de um vizinho para conseguir um casal interessado em ficar com a criança.

A mulher recebeu 200 mil rublos ao entregar a criança e depois cobrou mais 100 mil rublos para entregar a certidão de nascimento depois que o bebê ficou doente e precisou de atendimento médico.