Mulher vê cobra atacando cachorros ao chegar de viagem e pede socorro

Nesta quinta-feira (26) uma mulher de 57 anos, acompanhada da companheira de 53 anos, levou um susto ao chegar de viagem. A moça flagrou uma cobra coral atacando os dois cachorros dela, no quintal de casa na rua Zulmira Borba, bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. O animal, de cerca de 1 metro, foi recolhido e encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Vera conta que a vizinha entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e ela ficou cuidando o paradeiro da serpente. “Enquanto os bombeiros estavam indicando outro telefone, eu chamei outro vizinho e também o síndico de um condomínio ao lado. Aqui tudo é limpo, então, nós começamos a desconfiar que ela veio no motor do carro por mais de 100 km”, contou.

Quando o resgate da PMA chegou, Vera contou que estava em Anastácio, na casa do irmão que fica a 200 metros do Rio Aquidauana. No início da noite, Vera ligou para o irmão e lá ficou sabendo que, dias antes dela chegar, uma cobra também teria atacado o cachorro dele e picado na pata. “A gente acha que é a mesma cobra, mas, agora ela viajou junto com a gente. O susto foi grande, mas, ainda bem que não é venenosa”, falou.

De acordo com a PMA a serpente é da espécie Lampropeltis triangulum (falsa-coral), que não é peçonhenta.