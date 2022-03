Mulher vai checar barulho temendo ladrão e acha píton em cozinha

A dona do imóvel aproveitou para gravar os detalhes da situação, que mais tarde foram compartilhados nas redes sociais

Uma dona de casa tomou um grande susto quando ouviu o som de algo quebrando em sua cozinha e imediatamente suspeitou da invasão de um ladrão na residência, em Glenview, na Austrália. Quando foi verificar, no entanto, se deparou com uma enorme cobra píton dentro de sua despensa.

De acordo com informações divulgadas pela Sunshine Coast Snake Catchers, organização especializada na captura de serpentes na região de Queensland, nordeste do país, o assustador episódio aconteceu na última terça-feira (15). Após se recuperar do susto, a mulher chamou a polícia para remover a cobra.

A dona do imóvel aproveitou para gravar os detalhes da situação, que mais tarde foram compartilhados nas redes sociais. No vídeo, a mulher mostra a chegada de um representante da organização. Ao entrar na residência, ele é guiado até a despensa, onde encontra objetos quebrados no chão e, ao olhar para cima, encontra a cobra escondida entre alguns ítens de cozinha na prateleira superior.

Em poucos minutos, o tratador conseguiu apanhar a serpente sem grandes dificuldades e colocá-la dentro de uma bolsa. Segundo ele, mais tarde, ela seria liberada na natureza.

De acordo com a Sunshine Coast Snake Catchers, o caso envolveu uma Carpet Píton. Uma espécie de cobra bastante comum na Austrália e na Indonésia e conhecida por se alimentar de pequenos mamíferos e aves. Elas podem crescer até 4 metros de comprimento, embora a maioria não seja capaz de ultrapassar dois metros e meio.

Em um comunicado nas redes sociais, o representante da Sunshine declarou: “Foi uma noite movimentada com muitas cobras em movimento e algumas delas entrando nas casas”.

Casos de invasões de cobras em residências estão se tornando cada vez mais frequentes em áreas urbanas na Austrália. Recentemente, os profissionais da Sushine capturaram também outra Carpet Piton que estava escondida perto da geladeira de um homem, que teve uma grande surpresa enquanto pegava uma cerveja.

Em fevereiro, outra cobra da mesma espécie provocou uma cena de pânico em uma escola primária ao invadir um laboratório de ciências no meio da aula.

As Carpet Píton estão entrando em extinção na Austrália Ocidental devido às mudanças climáticas, que comprometem seu habitat e dificultam a procura por alimentos. Consequentemente, elas se deslocam para áreas povoadas para sobreviver.