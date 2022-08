Mulher trans mata amigo, assume identidade dele e rouba R$ 1 milhão

A PCSP prendeu, no ABC Paulista, uma mulher trans suspeita de ter matado o amigo, assumido a identidade dele e tomado posse dos bens

Nesta segunda-feira, 29, a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prendeu, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma mulher trans de 49 anos suspeita de ter matado o amigo, assumido a identidade dele e tomado posse dos bens da vítima.

Segundo a investigação, após o crime, Maryana Elisa Rimes Paulo teria movimentado cerca de R$ 1 milhão do patrimônio de Marcelo do Lago Limeira, por mais de um ano. O suposto comparsa dela está foragido.

De acordo com as apurações, Maryana, que é cantora e maquiadora, teria conhecido Marcelo em festas. O homem vivia sozinho e tinha começado o processo para fazer a transição de gênero, porque também queria ser reconhecido como mulher.

Marcelo recebia ajuda financeira de uma tia e tinha alguns imóveis alugados em nome dele.

Em maio de 2021, ele realizou a primeira cirurgia no rosto e, depois do procedimento, foi visto entrando em casa pela última vez. Na ocasião, Marcelo estaria com o rosto coberto, porque tinha feito uma plástica.

Logo depois, de acordo com a Polícia Civil, Maryana passou a morar na casa, para fingir que estava cuidando de Marcelo. A investigação revelou que ela matou o amigo dentro da residência com doses excessivas de remédios e colocou em prática o plano de assumir a identidade e os bens da vítima.

Maryana contou com a ajuda do amigo Ronaldo Bertolini, que está foragido da Justiça, para ajudar a se livrar do corpo. Em seguida, a dupla alugou uma chácara em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, e queimou o corpo de Marcelo.

Maryana e Bertolini, segundo a polícia, tentaram enterrar os ossos da vítima posteriormente. No entanto, eles abandonaram os restos mortais na Estrada Edgar Máximo Zambotto, que liga a Grande São Paulo ao município de Jundiaí.

Esquema descoberto

Assim que voltou para o ABC, Maryana assumiu o lugar do amigo e enganou funcionários do cartório. Dessa forma, conforme apuração, ela passou a receber o dinheiro dos aluguéis das casas de Marcelo, além da mesada que a tia dava-lhe todo mês. Ela alugou a casa onde o homem morava e vendeu o carro dele com uma procuração falsa.

O esquema criminoso só começou a ser descoberto em abril deste ano, depois que Maryana tentou movimentar o dinheiro da vítima, apresentando a mesma procuração no banco. A gerente, que conhecia Marcelo, suspeitou que algo estava errado e avisou a polícia.

Conforme os cálculos dos investigadores, Maryana e seu comparsa movimentaram cerca de R$ 1 milhão da vítima.

A defesa da acusada afirmou que a investigação está em andamento e que qualquer informação neste momento pode atrapalhar o trabalho da polícia. Disse, ainda, que vai se manifestar de forma mais ampla após a conclusão de todos os atos legais.

Maryana e Ronaldo Bertolini devem responder a processo pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos.