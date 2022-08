Taxas de juros ficam perto dos ajustes após fala dura de Mester e ADP fraco

Os juros futuros rondavam a estabilidade, com viés de alta, em meio a comentários da dirigente do Fed de Cleveland, Loretta Mester

Os juros futuros rondavam a estabilidade, com viés de alta, em meio a comentários da dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Cleveland, Loretta Mester. Ela disse ser a favor de “elevar os juros acima de 4% até o começo de 2023”. Mester afirmou ainda que não esperar que o Fed corte juros no próximo ano e que não acredita que o país esteja em recessão porque o mercado de trabalho segue muito forte.

Por outro lado, o setor privado dos EUA criou 132 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 31, pela ADP, número bem abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 300 mil postos de trabalho neste mês.

Às 9h20 desta quarta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,89%, de 11,87% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava estável em 12,07%, e o para janeiro de 2024 batia mínima de 13,09%, mesma do ajuste de terça-feira.

Estadão Conteúdo