Mulher sofre descarga elétrica e morre após celular cair na banheira

A russa Olesya Semenova, 24 anos, faleceu após deixar o celular cair em uma banheira, na qual ela estava tomando banho. O acidente fatal aconteceu na cidade de Arkhangelsk. As informações são do jornal Daily Mail.

O motivo do acidente foi que o aparelho estava carregando no momento em que entrou em contato com a água e resultou em uma descarga elétrica. De acordo a informações, o corpo da vítima foi encontrado por uma amiga.