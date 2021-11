Mulher relata ter sido abusada por padre mais de 50 vezes

Em todas as oportunidades em que permanecia sozinha com o sacerdote, ele passava as mãos nos braços dela e descia em direção aos seios

Uma mulher acusa o padre José Carlos Pereira de assédio sexual na cidade de Santa Luzia-MG. Em depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima afirma que os abusos se repetiram por pelo menos 50 vezes. A mulher chega a relatar que, em um dos casos, estava na sala do padre contando notas de dinheiro, quando ele a segurou pela cabeça e forçou um beijo na boca. Depois disso, em todas as oportunidades em que permanecia sozinha com o sacerdote, ele passava as mãos nos braços dela e descia em direção aos seios. As informações são do G1. Ainda de acordo com a vítima, os abusos aconteceram na sala paroquial e na garagem da casa paroquial, de agosto do ano passado até abril deste ano. Outra mulher acusou o padre de passar a mão na cintura e nas costas dela, beijar e mandar ela se sentar no colo dele. José Carlos Pereira segue exercendo as funções de padre. A Arquidiocese de Belo Horizonte chegou a dizer que ele havia sido afastado, mas depois recuou. O padre disse que vai aguardar os advogados se inteirarem sobre a investigação para depois se pronunciar.