Mulher recebe ligação de ex, discute com atual e dá facada nele

Uma mulher de 19 anos atingiu o marido, de 20, após uma discussão.

Segundo a Polícia Militar, o casal jantava em um restaurante, quando a mulher recebeu uma ligação do ex-companheiro. O atual teria reclamado, iniciando uma discussão que terminou com a jovem atingindo o marido com uma faca de mesa.

O caso aconteceu na última sexta (4), em Boa Vista-RR. À polícia, a mulher contou que cometeu o crime após o marido machucá-la com uma pedra.

A PM afirmou ainda que o estado de saúde do marido era “incerto”. Ele foi levado ao Hospital Geral de Roraima (HGR) para avaliação. A jovem foi encaminhada para a delegacia.