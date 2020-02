Mulher que teve mãos decepadas pelo marido ganha próteses

PUBLICIDADE 

Quase três anos após ter as mãos decepadas pelo mariado, Gesiane Buriola da Silva, 32 anos, ganhou próteses na última sexta-feira (7). Após o crime, amigos de Gesiane fizeram uma vaquinha online e conseguiram arrecadar R$ 114 mil, suficientes para a aquisição dos aparelhos.

“Estou muito feliz, pois agora vou conseguir fazer minhas coisas sozinha. Essa foi a segunda vaquinha que fizeram e durou oito meses. Da primeira vez não conseguimos dinheiro suficiente”, explica Gesiane, ao G1.

“A mulher conta que ficava triste por precisar de ajuda para pentear o cabelo. Sem as mãos, consegui me adaptar para fazer o serviço de casa, mas algumas coisas ainda eram difíceis. As próteses vão me ajudar muito”, conta, com entusiasmo.

Agora, Gesiane vai ao fisioterapeuta para voltar a mexer as mãos. “O nervo ficou muito tempo parado e agora preciso de ajuda médica. A fisioterapia é duas vezes por semana, mas preciso me organizar ainda por causa do gasto com o transporte”, comenta.

Relembre o caso

Em 2017, Jair da Costa tentou matar Gesiane e decepou as mãos dela. Em julho de 2019, o homem foi a júri. O caso foi registrado em Cuiabá-MT.

À época, Jair da Costa tentou matar Geziane Buriola da Silva com um facão. Ela tentou fugir, mas o homem a alcançou. Ele, então, golpeou o rosto, a cabeça e o abdômen de Geziane antes de lhe amputar mãos e punhos quando ela tentava proteger o rosto. O agressor só parou quando testemunhas o contiveram.

O homem confessou o crime à polícia, bem como a intenção de matar a ex-companheira. Disse que saiu para beber com os amigos aquele dia e, quando voltou, viu Geziane com outro homem na sala de casa. Daí, ele começou a agressão.

Hoje, Geziane faz campanhas virtuais para conseguir próteses. Foto: TVCA/Reprodução

Jair da Costa, preso há mais de um ano na cadeia pública do município de Campo Novo do Parecis, foi condenado por tentativa de homicídio e feminicídio contra Geziane Buriola da Silva. Jair já estava preso e deve cumprir pena em regime fechado.