Mulher que morreu afogada após tentar resgatar um cachorro postou vídeos no local antes de cair no mar

Segundo o Corpo de Bombeiros, Paola era moradora do Vidigal e teve o corpo reconhecido pelo pai. O cachorro foi resgatado com vida.

Ao tentar salvar um cachorro que caiu no mar de São Conrado, na tarde da última terça-feira, 1º, Paola Pereira de Medeiros morreu afogada. Pouco antes do acidente no local, a mulher postou vídeos com os animais, ao perceber que um deles aproximava-se do mar revolto, Paola disse: “Sai daí, você vai morrer”. Em seguida, um outro cachorro aparece descendo as pedras em direção ao mar.

As buscas pelo homem que a acompanhava, identificado apenas como Damião, serão retomadas nesta quarta, segundo o comandante-geral dos Bombeiros, Leandro Monteiro.

Após cinco horas de trabalho, as buscas foram encerradas por falta de visibilidade. De acordo com testemunhas, Damião e Paola teriam se afogado depois de entrarem no mar para resgatar um dos animais que teria caído na água.

Desde o início da manhã, o mar da região mostrava-se agitado, com ondas que surpreendiam quem passava pela região.

Paola pulou primeiro no mar para salvar o cachorro, afirmaram testemunhas. Em seguida, Damião teria caído tentando ajudá-la.

No Instagram, a mulher não escondia o amor pelos animais e chegou a criar um destaque com fotos dos cães, os quais chamava de “filhos”. Paola se descrevia como uma pessoa “apaixonada pela família e que gostava das coisas boas da vida”.

As buscas por Damião irão contar com o mesmo aparato mobilizado ontem. No total, quatro motos aquáticas, um helicóptero, três embarcações e quatro mergulhadores participam dos trabalhos. Os militares foram acionados às 14h25.

A ocorrência foi registrada como afogamento de duas pessoas em frente ao Hotel Vip’s.

Em imagens feitas logo depois do resgate, os cachorros do casal aparecem com as patas enfaixadas e molhados pela água do mar. Eles foram devolvidos para familiares da vítima.

Aos bombeiros, pessoas que estavam presentes no momento do acidente disseram que o homem desparecido aparentava ter 40 anos e alguns chegaram a dizer que o tinham visto anteriormente passeando pela região.