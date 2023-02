Mulher que matava cães para se alimentar é solta pela Justiça

Ela confessou ter sacrificado cerca de 10 cães para se alimentar

Uma mulher indentificada como Marinez Morais da Silva, de 30 anos, foi solta pela Justiça do Tocantis após ser presa em flagrante na última terça-feira por crimes de maus-tratos a animais.

A mulher foi detida pelo crime, que é inafiançável. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, na audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, o juiz, ao analisar o caso, concedeu liberdade provisória e determinou o encaminhamento de Marinez para a Rede de Atenção Psicossocial do município de Araguaína, no norte do estado.

Apesar da liberdade provisória, a Polícia Civil dará continuidade ao inquérito. A Polícia Militar foi acionada na tarde de terça-feira depois de receber uma denúncia de que uma mulher estaria sacrificando animais domésticos no interior de uma casa abandonada e se alimentando deles.

Ao chegarem no local, os policiais localizaram oito cães adultos e dois filhotes, além de 15 peles de animais estendidas no varal da casa. Na casa onde os animais e ela foram encontrados, os agentes também identificaram condições precárias de higiene, sem alimentação e água potável.