Mulher pula de veículo em movimento para fugir de abuso sexual de motorista de aplicativo

Uma mulher tomou a decisão de se atirar de um carro para escapar de uma tentativa de abuso sexual por parte de um motorista de aplicativo na madrugada deste domingo (12), nas proximidades do Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Avenida Paralela, em Salvador. Após o incidente, ela foi levada a uma unidade de saúde, recebeu alta e encontra-se bem. A Polícia Civil está em busca do suspeito envolvido no crime.

A vítima, que optou por manter sua identidade em sigilo, estava em uma celebração de formatura em um local de eventos no Horto Bela Vista. Por volta das 2h, uma amiga solicitou um transporte pelo aplicativo Uber para levá-la até o Conjunto Colinas de Pituaçu, no bairro de São Rafael.

Em comunicado, a Uber destacou sua posição contrária a qualquer forma de comportamento abusivo contra mulheres e informou que desativou imediatamente a conta do motorista assim que teve conhecimento da situação.

A mulher explicou que estava sozinha no veículo e compartilhou com a namorada uma captura de tela do celular, exibindo os detalhes da corrida no aplicativo. Diante da situação, ela decidiu abrir a porta do veículo e se lançar para fora. Sua bolsa, contendo celular e documentos, ficou no interior do carro. Relatou ainda que caminhou aproximadamente 500 metros até chegar à passarela de acesso à Estação de Metrô CAB.