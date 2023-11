Sete bebês morreram em hospital na Faixa de Gaza

Desde o início dos conflitos entre Israel e o Hamas, no dia 7 de outubro, já são mais de 11 mil mortes, a maioria civis, incluindo menores de idade

O Ministério da Saúde do governo do Hamas anunciou nesta segunda-feira (13) que sete bebês prematuros e outros 27 pacientes em cuidados intensivos morreram desde sábado devido à falta de eletricidade no hospital de Al-Shifa, o maior de Gaza, que vem sendo bombardeado por Israel.

De acordo com Yusef Abu Rish, vice-ministro da Saúde do governo do Hamas, todos os hospitais do norte da Faixa de Gaza estão fora de serviço. A região está sob ameaça de violentos combates entre as tropas israelenses e os combatentes do Hamas.

No último sábado, Israel anunciou estar disposto a ajudar na transferência dos bebês da unidade de pediatria para um local mais seguro, mas a operação não foi concretizada.

