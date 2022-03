Mulher nos EUA tem dois braços amputados após ataque de pitbulls

Kyleen Waltman, de 38 anos, que permanece internada no hospital em situação crítica, também teve uma parte do cólon (porção do aparelho digestivo) removida

Uma mulher do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, teve os dois braços amputados após ter sido atacada por três cães da raça pitbull.

De acordo com o jornal The New York Post, Kyleen Waltman, de 38 anos, que permanece internada no hospital em situação crítica, também teve uma parte do cólon (porção do aparelho digestivo) removida. Segundo sua irmã, Amy Wynne, ela pode ter de retirar uma parte do esôfago também.

Waltman foi atacada na calçada na cidade de Honea Path, na última segunda-feira (21). Um vizinho se deparou com os animais ferindo a mulher e conseguiu assustá-los dando um tiro para o alto.

“Naquela hora, não conseguiam nem identificá-la”, disse outra irmã de Waltman, Shenna Green, ao jornal. “Se não fosse por esse homem, minha irmã não estaria aqui”.

O dono dos cachorros, Justin Minor, chegou a ser preso, mas foi solto na quinta-feira (15), após se comprometer a pagar uma multa de US$ 15 mil (aproximadamente R$ 72,6 mil). Segundo a reportagem, ainda não se sabe por que os pitbulls estavam na rua. Há placas dizendo “Cuidado com o cão” na casa de Minor.

Os animais foram levados para o centro de controle animal do condado após o ataque.

A família de Waltman fez uma vaquinha online para ajudar a custear o tratamento dela. Até o momento, eles já receberam US$ 79 mil (R$ 382 mil).