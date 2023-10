Mulher morre esmagada por Kombi após marido esquecer de puxar o freio de mão do veículo

No trajeto, o carro colidiu violentamente com a mulher e só parou quando atingiu o portão

Na noite desta quinta-feira (19), em Londrina, uma mulher de 75 anos perdeu a vida após ser atingida pelo próprio carro da família e prensada contra o portão de sua residência, localizada na Rua Albânia.

A vítima e seu marido haviam acabado de chegar em casa a bordo de uma Kombi. Infelizmente, o homem esqueceu de puxar o freio de mão do veículo, o que resultou na descida descontrolada da Kombi.

A idosa sofreu graves ferimentos no tórax e no abdômen. Equipes do Samu e do Siate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local antes de encaminhá-la com urgência ao Hospital Universitário de Londrina. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.