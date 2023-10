‘Havia expectativa que fosse hoje’, diz embaixador sobre saída de Gaza

Na opinião do embaixador, se não se concretizar a liberação ainda nesta sexta, o mais provável é que isso aconteça somente no domingo

O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, disse nesta sexta-feira (20) que esperava que a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito fosse aberta nesta sexta, mas a passagem permanece fechada e a nova expectativa é de que seja liberada no final de semana. Brasileiros que vivem em Gaza aguardam há dias essa liberação para deixar a região.

Frederico Meyer afirmou em entrevista à GloboNews que a expectativa era de que a fronteira em Rafah fosse aberta nesta sexta para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, bem como para a saída de pessoas, entre cerca de 30 brasileiros.

Na opinião do embaixador, se não se concretizar a liberação ainda nesta sexta, o mais provável é que isso aconteça somente no domingo. “Sábado é o “Shabat”, um dia de descanso para o judaísmo, quando praticamente nada funciona”, disse.

Meyer disse que já há vários caminhões com ajuda humanitária no Egito posicionados próximos à fronteira com a Faixa de Gaza. “Nós estamos dependendo do ok do governo de Israel”, explicou.

De acordo com a Cruz Vermelha, há mais de 3 mil toneladas de ajuda posicionadas na passagem de Rafah aguardando autorização de entrada.

A análise do embaixador brasileiro quanto à perspectiva de quando isso ocorrerá é similar à da ONU. Já a Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, diz acreditar que a abertura para passagem de ajuda ocorra ainda nesta sexta.

O corredor será aberto para a passagem de auxílio e não permitirá a saída da população local. No entanto, cerca de 30 brasileiros devem ser evacuados.

Um avião da presidência da República que será usado para trazê-los de volta ao país pousou no Egito essa semana após receber autorização para sair de Roma.