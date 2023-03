Mulher morre esfaqueada por não devolver blusa de frio

Na chegada do policiamento a vítima já estava sem vida, e apresentava um ferimento causado por faca na região da clavícula

Uma mulher de 35 anos morreu esfaqueada na madrugada desta sexta-feira (24) em São Gotardo, no Alto Paranaíba. A motivação para o crime seria uma discussão por causa de uma blusa de frio que a vítima teria pegado de uma delas, mas não teria devolvido.

Na chegada do policiamento a vítima já estava sem vida, e apresentava um ferimento causado por faca na região da clavícula. Após verificação de imagens de câmeras de segurança próximas ao local do fato, os militares identificaram uma mulher também de 35 anos e uma adolescente de 15 anos como suspeitas do crime.

As duas suspeitas do crime foram presas, a mulher foi presa dentro da casa e a adolescente tentou fugir pelos fundos, mas foi detida pela equipe policial.

O golpe de faca teria sido dado pela adolescente. As suspeitas foram encaminhadas para a delegacia.

A PM informou que as três envolvidas no caso, as duas suspeitas e a vítima, têm passagens por uso de drogas, furtos, roubo, ameaça e lesão corporal. A mulher assassinada vivia em situação de rua.