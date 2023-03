Banco dos Brics elege Dilma Rousseff como presidente em decisão unânime

Dilma Rousseff “ampliou significativamente a cooperação com vários países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia”

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), instituição financeira dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou que seu conselho elegeu como presidente a economista e ex-presidente da República brasileira Dilma Rousseff. A decisão foi unânime.

A instituição disse, em nota, que Dilma Rousseff “ampliou significativamente a cooperação com vários países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia” durante o seu governo no Brasil.

“Em julho de 2014, participou com os países do Brics na criação do Novo Banco de Desenvolvimento e do Arranjo Contingente de Reservas”, relembrou o banco.

Estadão conteúdo