Mulher morre em hospital após ser agredida por marido

Seu marido, Johney Henrique Torres, discutiu com ela por ciúmes, após ver contatos no celular da companheira

No sábado (1º), um homem de 22 anos foi preso após agredir a esposa com socos. Sua companheira já estava com a saúde defasada e faleceu no hospital. O caso aconteceu em Paulínia, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia, Roberta dos Santos Alves sofria de lúpus e cirrose. Seu marido, Johney Henrique Torres, discutiu com ela por ciúmes, após ver contatos no celular da companheira.

A mulher foi levada para o hospital com parada cardiorrespiratória. Além disso ela apresentou lesões internas e hemorragias. Roberta foi intubada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme a polícia, um um primeiro momento, o autor disse que a esposa tentou suicídio. Em seguida confessou que a agrediu com socos na barriga.