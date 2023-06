Mulher morre após ser espancada por companheiro em Senador Canedo (GO)

Desde o dia do crime, ele se encontra foragido e está sendo procurado pela Polícia Civil

A Polícia Civil informou que uma mulher foi vítima de espancamento fatal perpetrado por seu esposo, que fugiu do local após cometer o crime. O trágico incidente ocorreu em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia.

Conforme relatado pelas autoridades, o crime ocorreu no último domingo (18), mas o corpo da vítima, uma mulher de 24 anos chamada Miriam Anjos dos Santos, foi descoberto somente na segunda-feira (19).

Miriam residia com o agressor, identificado como Danielsom Ribeiro Rocha, e os dois compartilhavam o lar com seus quatro filhos pequenos. Danielsom era conhecido na área por vender balas e bombons nos estabelecimentos comerciais do município.