Mulher morre após ser esfaqueada pelo ex no meio da rua em Goiânia

Segundo testemunha, o homem não aceitou que a mulher entrou em outro relacionamento após o término.

Alana Mata Ferreira, uma empregada doméstica de 40 anos, foi esfaqueada em plena via pública, faleceu no domingo (7) em um hospital em Goiânia. De acordo com seu filho, Alana tentou desesperadamente buscar auxílio, correndo para longe do agressor, sendo eventualmente socorrida e internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme relato presente no boletim de ocorrência, a facada atingiu a costela da vítima. O episódio de violência teve início dentro da residência da empregada doméstica, culminando com sua fuga para a rua na tentativa de pedir socorro.

Devido aos ferimentos graves, órgãos vitais foram perfurados, o que demandou intervenções cirúrgicas no Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo).