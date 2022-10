Mulher morre após ser agredida por companheiro a pauladas

Homem foi preso e levado para Delegacia de Homicídios

Uma mulher morreu após ser agredida pelo companheiro na noite de sexta-feira (21) no bairro do Jaraguá, em Maceió. O homem foi preso.

O crime ocorreu por volta das 21h30. Segundo a Polícia Militar, o suspeito agrediu a vítima na cabeça com um porrete. A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu antes de o socorro médico chegar.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi autuado por feminicídio.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para fazer a perícia e recolhimento do corpo.