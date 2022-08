Mulher morre afogada após entrar com o carro em túnel alagado

Segundo testemunhas, a vítima foi retirada do veículo sem vida por pessoas que trabalham na região, que amarraram cordas ao carro e puxaram com outro veículo

Uma mulher morreu após entrar com um carro no Túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife. A via alagou com as chuvas desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o acidente às 8h37.

Uma das testemunhas foi o motorista Moacir Vieira, que mergulhou no túnel para tentar salvar a vítima, conta que, do momento em que o carro entrou no túnel até a retirada da mulher, foram cerca de 15 minutos.

“Eu estava trabalhando e escutei um barulho. A mulher gritava ‘socorro, me ajude’. Cheguei lá e já tinha um rapaz mergulhando, tentando tirar ela do carro. Ele também estava tentando parar mais gente para ajudar. Ele e outro rapaz tentavam abrir a porta e não conseguiam. Pegaram uma marreta e eu, uma pedra, para quebrar o vidro, mas não conseguimos. Ela estava presa no cinto”, afirmou o motorista.

Outro homem que trabalha na região levou uma corda para que o carro fosse amarrado e, assim, puxado de dentro do túnel. Ele usou uma caminhonete para puxar o veículo e, com isso, as outras pessoas envolvidas no resgate conseguiram retirar a vítima.

“Assim que o carro estava fora o suficiente para conseguirmos abrir a porta, tiramos ela de lá de dentro, mas ela já estava morta. O Corpo de Bombeiros chegou e já constatou. Ela passou uns 15 minutos lá dentro. Foram os bombeiros que retiraram o restante do carro de dentro da água”, afirmou Moacir.

O Túnel Felipe Camarão é um dos principais acessos entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. Apesar da importância da via, o túnel acumula inúmeros problemas e os alagamentos são constantes.

O nome da mulher não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros. O representante comercial Alexandre Vital trabalha com Moacir Vieira e disse que a mulher vinha de Boa Viagem, também na Zona Sul do Recife.

“Ela morava na Rua Maria Carolina [em Boa Viagem]. Provavelmente, o carro aquaplanou, ela perdeu o controle e o carro entrou na água”, disse.

Os bombeiros informaram, por meio de nota, que o corpo da vítima ficou “sob os cuidados da guarnição da Polícia Militar e Polícia Cientifica”.