Mulher mata o marido após ele ameaçar a filha dela grávida em MT

Encontrado morto em casa, Antônio Carlos de Lima apresentava pelo menos dez perfurações na região do tórax e abdômen

No último domingo, 27, um homem de 48 anos, suspeito de ameaçar a enteada gestante, foi morto a facadas pela esposa, mãe da grávida, em Cuiabá.

Encontrado morto em casa, Antônio Carlos de Lima apresentava pelo menos dez perfurações na região do tórax e abdômen. Foi a enteada que chamou a polícia.

Segundo a Polícia Civil, a jovem relatou que a mãe matou Antônio porque ele ameaçava a família de morte.

De acordo com ela, naquele dia, o casal estava bebendo e discutiram muito. Ainda conforme o seu depoimento, a mãe acordou durante a madrugada e disse que iria matar o marido, pois ele havia feito ameaças contra a jovem e o bebê que ela carrega na barriga.

Conforme a polícia, por volta das 2h, a moça escutou um barulho e, ao se levantar assustada para verificar o que houve, encontrou a mãe esfaqueado o padrasto.

Logo em seguida, a mulher pediu para a filha acionar a polícia e afirmou que iria se apresentar na delegacia com um advogado para responder pelo crime. Ela fugiu do local após cometer o crime.

A polícia disse, ainda, que a menina contou que Antônio espancava a mãe com frequência e também a ameaçava de morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local do crime foi apreendido a possível faca do crime e dois celulares. A Polícia Civil investiga o crime.