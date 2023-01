Mulher mata o marido a facadas após ser espancada por ele

O amigo do casal, foi o responsável por acionar a polícia, após presenciar o homicídio

Uma mulher de 33 anos matou o marido a facadas na noite do último sábado (28) depois de ser agredida pelo homem, de 35 anos, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o registro da Polícia Militar (PM), Aline Pinheiro Dias e Douglas Cavalcante de Jesus estavam ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de um amigo no momento do crime, no Setor Vila Jaiara.

O amigo do casal, inclusive, foi o responsável por acionar a polícia por volta das 21h, após presenciar o homicídio.

Ao chegaram no local, conforme consta na ocorrência, a corporação se deparou com a suspeita e a vítima caídas no chão da cozinha da casa e ainda sob efeito do álcool. A mulher afirmou à polícia que esfaqueou o marido para se defender, já que havia recebido dois socos no rosto durante uma discussão.

Aline apresentava ferimentos no rosto, de acordo com a PM, já o marido estava com duas perfurações no corpo, sendo uma nas costas e outra no peito. O cômodo do imóvel estava sujo de sangue.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer o casal, que foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois, às 22h30. O óbito foi confirmado ao filho do casal, que foi até a unidade de saúde depois de ser informado sobre o crime.

O tenente-coronel da PM, Alan Jones Oliveira, informou que o caso foi passado à Polícia Civil (PM), que a princípio, iria liberar Aline por legítima defesa e instaurar o inquérito para apurar os fatos.