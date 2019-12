Mulher mata e enforca companheiro

PUBLICIDADE 

Na última quinta-feira (26) um homem, identificado como Márcio Rodrigues Filho, de 39 anos, foi encontrado morto por enforcamento, em São Luís de Montes Belos, a cerca de 130 quilômetros de Goiânia.

A principal suspeita do crime é Graciela Alves da Costa companheira da vítima. No dia do homicídio, de acordo com a Polícia Militar, a mulher pedia bebidas alcoólicas e cigarros aos vizinhos na rua, enquanto afirmava que mataria alguém.

De acordo com a polícia, Graciela é suspeita de ter matado um outro homem, ex-companheiro, no interior de Mato Grosso.