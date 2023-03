Mulher grávida sofre agressões e faz parto prematuro após bolsa romper

Segundo a polícia, o homem pegou um pedaço de madeira e a golpeou no rosto

Uma mulher de 23 anos, grávida de 37 semanas, foi hospitalizada após sofrer agressões com tapas, socos e paulada no rosto em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio, e acabou tendo o parto prematuro, com o rompimento da bolsa, segundo a Polícia Civil.

O companheiro, de 23 anos, principal suspeito, foi preso nesta terça-feira (28) e levado para a 129ª Delegacia de Polícia por agentes da Polícia Militar, onde permaneceu preso.

Segundo a Policia Civil, após uma discussão por motivo fútil ele começou a bater e socar a vítima. De acordo com a polícia, enquanto ela estava deitada no chão chorando, o homem pegou um pedaço de madeira e a golpeou no rosto. Com o objeto, ainda segundo a polícia, ele ficou pressionando a cabeça da vítima contra o chão.

A PM disse que foi acionada pelo Conselho Tutelar quando a gestante, primeiro, deu entrada na UPA da cidade. Ao ir ao endereço da vítima, juntamente com o Conselho Tutelar, localizou o companheiro dela com uma criança, filho da vítima, que foi encaminhado à casa da bisavó materna.

A Policia Civil informou que, na delegacia, o suspeito se identificou falsamente alegando ser o irmão da vítima. Ainda segundo a Polícia, ele não se mostrou arrependido e optou pelo silêncio durante o depoimento.

Bolsa rompeu



Por conta das agressões, a gestante foi transferida para o Hospital da Missão, em São Pedro da Aldeia, cidade vizinha, segundo a PM, “com possibilidade de perder o bebê em decorrência das seguidas agressões, que foram relatadas por uma testemunha”.

A Polícia Civil confirmou que a bolsa da mulher rompeu e ela teve o parto acelerado, dando à luz a uma menina.