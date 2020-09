Mulher grávida de 5 meses é morta após evitar que marido abusasse da filha

PUBLICIDADE

Uma gestante, grávida de cinco meses, foi morta a facadas na noite dessa segunda-feira (31). O suspeito do crime é o marido da vítima. O homem teria tentado estuprar a própria enteada e foi impedido pela mulher.

De acordo com a polícia, um homem, usuário de drogas, tentou abusar sexualmente da enteada, mas foi impedido pela mãe da menina. A filha da vítima foi levada, pela mãe, para a casa da avó materna. Quando a mulher voltou, foi atacada pelo marido com golpes de facão em várias partes do corpo.

A gestante morreu no local do crime. Não foram divulgadas informações sobre a prisão do acusado. O crime ocorreu na cidade de Amapá do Maranhão, perto da divisa entre o Maranhão e o Pará.