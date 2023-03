Mulher foge com outro homem, e marido se casa com esposa do amante

Uma mulher que até então era casada fugiu com outro homem, com ela estavam os três filhos do casal. Então o marido se casou com mulher de amante

Uma mulher que até então era casada fugiu com outro homem, com ela estavam os três filhos do casal. O marido abandonado instigado pela vingança decidiu se casar com a ex-esposa do amante, deixando o caso ainda mais problemático e confuso. O curioso casório aconteceu na Índia, no estado de Bihar. Neeraj e Rubi Devi se casaram em 2009 e tiveram quatro filhos. Em uma data não informada, Neeraj descobriu que Rubi tinha um amante chamado Mukesh e insitiu a ela que cortasse relações com ele. Leia também Barroso deixa UTI mas segue sem previsão de alta

Caso das joias incomoda aliados evangélicos, mas Malafaia defende Bolsonaro

Inadimplentes têm até sábado para renegociar dívida no feirão da Serasa em SP Mas, em vez de encerrar o caso, Rubi fugiu com ele e três filhos, em fevereiro do ano passado. Pouco depois, os dois se casaram. Sem muitas esperanças, Neeraj consultou os anciões da cidade, que ajudam a comunidade a resolver problemas sociais do tipo. Nem com o pedido dos anciões Rubi e Mukesh retornaram para a cidade. Segundo o jornal India Today, Neeraj acabou conhecendo a esposa de Mukesh, que coincidentemente também se chama Rubi. Após várias conversas telefônicas, os dois começaram a gostar um do outro e finalmente se casaram, em 18 de fevereiro, em um ato que foi interpretado localmente como vingança, mas ele afirma que foi por amor. Mulher foge com outro homem, e marido se casa com esposa do amante CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE