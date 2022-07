Mulher encontra insetos em macarrão comprado em hipermercado

“Eu me senti lesada, prejudicada”, lamentou a consumidora. Mercado se manifestou

Uma mulher encontrou pequenos besouros dentro de pacotes de macarrão que ela comprou em uma unidade do hipermercado Extra através de aplicativo de compras.

O caso aconteceu em Praia Grande-SP no último domingo (10). A mulher é Syllis Bezerra, 48 anos. “Eu me senti lesada, prejudicada. Eu ia até comer uma macarronada no domingo e não comi”, reclamou, através das redes sociais.

Syllis pegou outros itens na compra e só o macarrão apresentava insetos. Porém, um dia antes, ela havia comprado uma linguiça, no mesmo Extra, e afirmou que o item estava com “gosto estranho”.

O iFood, aplicativo onde a mulher efetuou a compra, lamentou o ocorrido e disse que vai estornar o valor em até 30 dias. O Extra informou ao portal G1 que trocou o macarrão por um item de outra marca e recolheu o pacote com problema. Disse ainda que “possui um rigoroso processo de controle dos produtos comercializados em suas lojas”.