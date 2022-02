Mulher em situação de rua é estuprada por idoso

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que estava com sangramento no órgão genital e no rosto. O agressor foi preso em flagrante

Na última quarta-feira, 23, uma mulher, 22, que vive em situação de rua foi estuprada e agredida por um homem de 68 anos, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que estava com sangramento no órgão genital e no rosto. O agressor foi preso em flagrante. Segundo a delegada Jennifer Estevam de Araújo, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o idoso não conhecia a vítima. Ele foi levado para a unidade na Casa da Mulher Brasileira e passará por audiência de custódia nesta quinta, 24. A moça foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, seminua e ensanguentada. Inicialmente, os militares acharam que ela havia sido esfaqueada, mas ela contou ter sido violentada. Inclusive, foi introduzido em sua genitália um objeto cortante. Já o abusador apresentou outra versão. Segundo ele, a mulher o esfaqueou e disse ter contratado um programa dela, mas não quis pagar o combinado e a agrediu. A delegada, porém, disse que a vítima não era garota de programa. "Visando resguardar a intimidade e a identidade dos envolvidos, bem como em obediência ao sigilo nos casos de crime contra a dignidade sexual, não divulgaremos mais detalhes", afirmou Jeniffer ao g1MS. A jovem chegou lúcida e orientada no atendimento médico, disse a assessoria do hospital, no entanto, tinha machucados nas partes intimas e rosto.