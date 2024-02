Mulher é vítima de estupro em festa de PM’s em SP

Ela alega ter sido possivelmente dopada enquanto consumia bebidas alcoólicas no local

Uma mulher de 33 anos relata ter sido vítima de estupro por 12 homens, sendo 11 deles policiais militares, durante uma festa realizada em Guarujá, no litoral de São Paulo.

A mulher revela que ela e uma amiga foram convidadas para a festa, que contava com cerca de 20 participantes, predominantemente homens.

Segundo o relato da vítima, inicialmente, ela teve uma relação consensual com um dos presentes em um dos quartos da propriedade. No entanto, após perder a consciência, os demais participantes se organizaram para praticar o estupro.

A mulher só voltou a consciência no dia seguinte, ainda na casa alugada. Ao procurar sua amiga, esta afirmou não ter conhecimento do ocorrido, surpreendendo a vítima que, inicialmente, acreditava que as interações haviam sido consensuais.