Mulher é suspeita de matar filha de cinco anos; criança teve olhos e língua arrancados

Uma mulher foi presa sob suspeita de matar a própria filha, uma criança de cinco anos. A acusada ainda teria arrancado os olhos e a língua da criança com uma tesoura. O crime ocorreu no domingo (24), no Povoado São Cristóvão, em Maravilha, no Sertão de Alagoas.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher sofre de transtornos mentais. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a perícia, mas ainda não foram divulgadas informações se a criança teve os olhos arrancados antes ou depois do homicídio.

Também não foram divulgadas as identidades da mulher e da criança. A suspeita foi presa e conduzida à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Delmiro Gouveia. O caso segue sob investigação.