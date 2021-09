Mulher é presa suspeita de matar companheiro a tiros

De acordo com a polícia, ela confessou o crime e disse que era agredida pelo marido

Na segunda-feira (6), uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro a tiros, em Campo Novo dos Parecis (MT). De acordo com a polícia, ela confessou o crime e disse que era agredida pelo marido e que o matou enquanto estava novamente sob agressões.

A vítima foi identificada como Antonio Bertolino de Souza, de 27 anos. Ele foi encontrado sem vida pelos policiais no local do crime, com com três ferimentos de disparos de arma de fogo.

A mulher, localizada no local, confessou a autoria do homicídio e alegou legítima defesa. A presa contou que o marido chegou embriagado e começou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo.

A autoria disse ainda que o companheiro teria ido até a cozinha para pegar uma faca para tentar matá-la, momento em que ela pegou a arma que estava escondida debaixo de um colchão.

A mulher entregou a arma do crime e foi autuada em flagrante pelo homicídio. A investigações continuam com o objetivo de descobrir se a presa era vítima de agressões. Não consta ocorrências de ameaça ou lesão corporal envolvendo o casal.