Mulher é presa suspeita de esfaquear companheiro em AL

Uma mulher foi detida em flagrante após ferir seu próprio esposo com uma faca, no bairro do Benedito Bentes, situado na parte alta da capital alagoana.

A Polícia Militar foi acionada para auxiliar o Conselho Tutelar em uma situação de abandono de incapaz. Os conselheiros informaram às autoridades que uma mulher havia agredido seu companheiro com um golpe de faca na região do pescoço.

Conforme os relatos, o incidente teria surgido em meio a uma discussão entre o casal. A vítima foi prontamente levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu os cuidados médicos necessários.