Mulher é presa suspeita de enterrar filho vivo em GO

Antes de enterrar o bebê, a mulher teria descartado a placenta no vaso sanitário

Uma mulher, cujo nome não foi revelado, foi detida sob suspeita de ter enterrado seu filho recém-nascido ainda vivo, há 15 anos, em um terreno na cidade de Rio Verde, no sudoeste do estado.

A prisão da suspeita ocorreu na última sexta-feira (1°) durante a Operação Xadrez 121, que visava cumprir mandados de prisão contra indivíduos envolvidos em casos de homicídio, feminicídio, roubo e outros delitos. As investigações policiais apontam que o crime teria sido cometido em 24 de setembro de 2009.

Na época do incidente, a polícia foi alertada por terceiros e encontrou o bebê enterrado no quintal da residência, já sem vida. A perícia realizada no corpo do recém-nascido, um menino, indicou que ele nasceu com vida. Diante disso, a mulher foi acusada de homicídio qualificado.

A mulher foi denunciada por infanticídio, um crime que ocorre quando a mãe dá à luz e, influenciada pelo estado mental pós-parto, acaba por matar o recém-nascido. No depoimento à polícia em 2009, a mulher alegou não ter conhecimento de sua gravidez e afirmou que o bebê não apresentou sinais vitais ao nascer.

Após a prisão preventiva, a suspeita foi encaminhada ao Presídio de Serranópolis.