Mulher é presa suspeita de agredir enteada com serrote e pedaço de madeira, em João Pessoa

Na noite desta segunda-feira, 18, uma mulher de 35 anos foi presa suspeita de agredir a enteada, uma adolescente de 14 anos, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, a mulher teria agredido a adolescente com um serrote e um pedaço de madeira com pregos.

O caso foi registrado por volta das 22h, no Bairro das Indústrias. A polícia recebeu denúncias da violência e vizinhos teriam indicado onde era o local. Ao chegar na residência, os policiais encontraram a vítima com marcas de violência.

Conforme a vítima, as agressões começaram desde janeiro, quando ela passou a morar sozinha com a madrasta e uma irmã de 7 anos.

“Há quatro anos ela [a adolescente] não tem contato com a mãe biológica, que, segundo ela, foi internada em um hospital psiquiátrico. Então a guarda dela e da irmã estava com o pai. Em janeiro deste ano, ele discutiu com a madrasta da adolescente, que pediu medida protetiva contra o homem, que acabou sendo preso em flagrante e se afastou da família, foi quando começou a violência contra ela”, disse a delegada.

Os motivos da agressão, segundo a adolescente contou à polícia, eram banais. Por exemplo, caso a menina entrasse no quarto da madrasta, se ela tocasse em algo que a mesma não gostasse. Conforme testemunhas, isso era continuado, tanto a violência verbal, que todos ouviam nas redondezas, como também a violência física.

A adolescente fez exame de corpo de delito sendo encaminhada para cuidados do Conselho Tutelar. Conforme a delegada, a vítima tem uma tia acionada para saber se tem condições de cuidar da menina e da irmã dela.

Já a suspeita vai aguardar pela audiência de custódia, que deve acontecer nesta terça-feira, 19. Conforme a delegada, vizinhos contaram que ela tem costume de consumir drogas e álcool, e que deixa a adolescente e a criança sozinhas em casa. Ela não tinha passagem pela polícia.